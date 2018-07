Coritiba prepara a festa para Alex

O Coritiba espera ratificar hoje a rasteira aplicada em Palmeiras e Cruzeiro na corrida pela repatriação do meia Alex. O clube paranaense deve anunciar oficialmente a contratação do ídolo veterano, de 35 anos.

Alex vai assinar contrato por dois anos com o time pelo qual torcia na infância - um fator, aliás, que pesou na decisão do jogador - e ser apresentado em seguida, na sede do clube, no Alto da Glória. Uma entrevista coletiva está prevista. O Coritiba pretende fazer uma grande festa de recepção para o jogador.

A negociação entre Alex e seu clube do coração começou logo depois que o jogador rescindiu o contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, mas o clube tem mantido contato com o meia há bem mais tempo. "Há dois anos eu tenho falado com o Alex sobre essa possibilidade", afirma o superintendente de futebol do Coritiba, Felipe Ximenes.

Para contar com Alex, o Coritiba não terá apoio de nenhum parceiro ou investidor para bancar salários do jogador. Segundo a diretoria, o orçamento do clube tem espaço para custear esse gasto. "Já temos grandes jogadores aqui. Temos o Lincoln, o Deivid. Não fazemos negócio para depois correr atrás de um patrocinador para pagar."

Com a contratação de Alex, o Coritiba espera acalmar a torcida. Ele é considerado o "presente de aniversário" pelos 103 anos do clube e também sua chegada é uma forma de compensar o fato de o arquirrival Atlético-PR estar reformando a Arena da Baixada para sediar jogos da Copa.

A expectativa dos dirigentes é que Alex não seja apenas uma jogada de marketing, mas sim o maestro do time em 2013.

"Não queremos apenas um torcedor, mas também um atleta de alto nível", disse Ximenes.

O Palmeiras e o Cruzeiro também queriam ter Alex de volta. Os cruzeirenses receberam o não do meia na segunda-feira e os palmeirenses desistiram quando souberam da pedida de R$ 600 mil mensais.