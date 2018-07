Coritiba recebe o Botafogo em briga direta contra o rebaixamento

Ou seja, o duelo é também um confronto direto na briga para fugir da Série B na próxima temporada. Por isso, o técnico Pachequinho tratou a partida como decisão. Fechou os trabalhos nesta sexta-feira para testar diferentes formações e não confirmou quem serão os titulares.

O lateral-direito Ceará e o lateral-esquerdo Benítez estão recuperados de lesão. No entanto, os dois ainda são dúvidas para começar a partida. O primeiro disputa a posição com Dodô, o outro com Emerson Conceição, que está regularizado e pode fazer a estreia pela equipe. O treinador também não confirmou a formação do ataque. O mais provável é que entre com o trio Leandro, Kazim e Kleber. No meio-campo, Alan Santos disputa a vaga com Edinho.

O Coritiba vem de uma sequência de três empates e uma vitória. O atacante Kleber destacou a melhora no setor ofensivo, que sofreu apenas um gol nessa sequência, no empate em 1 a 1 com o Inter pela décima rodada. Desde então, não foi mais vazado. No entanto, o ataque só marcou mais um gol, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR.

"Como a gente atacava mais antes, o time ficava mais exposto e tomava mais gols. Agora, acho que a gente tem de ter equilíbrio. Temos condições de atacar com qualidade e competência, fazer os gols e nos defendermos bem", comentou.