Coritiba recebe o Vitória em busca de uma vaga para a Copa Sul-Americana

O técnico Paulo Cesar Carpegiani não tem jogadores suspensos e a tendência é que repita praticamente a mesma escalação do empate por 2 a 2 com o Flamengo na última rodada. A única novidade deve ser a volta de César Benítez para a lateral direita, com Carlinhos na esquerda. Com isso, Walisson Maia volta para a zaga e forma dupla com Juninho.

Titular do ataque do Coritiba, Kleber falou sobre a importância de garantir a participação em um torneio como a Copa sul-americana. "Tem que pensar grande e se classificar para as maiores competições do país. A gente pensa em se classificar e esse é nosso objetivo para o final da temporada", disse.