Coritiba vence a 20ª seguida Com os 4 a 0 sobre o Caxias pela Copa do Brasil, ontem à noite, o Coritiba completou a 20.ª vitória seguida e chegou a 65 gols no ano. Está praticamente classificado para enfrentar o vencedor do duelo entre Palmeiras e Santo André na próxima fase da competição. O atacante Bill, ex-Corinthians, marcou 2 gols ontem e foi expulso na comemoração.