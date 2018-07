Cornerback dos Seahawks entra no clima de Halloween e se veste como Harry Potter

Faltando poucos dias para o Halloween, o cornerback do Seattle Seahawks, Richard Sherman, entrou na brincadeira. O jogador, que quase precisou sair carregado de campo após o empate contra o Arizona Cardinals na última rodada da temporada regular da NFL, apareceu na entrevista coletiva nesta quarta-feira fantasiado como o bruxo Harry Potter. Trajando o uniforme da Grinfinória, uma das casas da famosa Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, ele entrou na sala de imprensa da Virginia Mason Athletic Center segurando em uma das mãos uma varinha e na outra seu celular, tocando o tema dos filmes.

"Quando você é um bruxo como nós somos aqui fora, algumas vezes você tem que mostrar aos Trouxas quem é. Temos um monte de bruxos por aqui", brincou Sherman. Ele contou também que seu livro favorito da série e o quinto: "A Ordem da Fênix". Para ele também, mesmo após encarar os cinco tempos contra os Cardinals (a partida terminou em 6 a 6), o Quadribol, esporte do mundo criado pela escritora J.K Rowling é mais difícil.

With the Gryffindor house shield on his chest, @RSherman_25 met challenging questions from the media head on. | https://t.co/drWe5CLRej pic.twitter.com/kzZbYTvkts — Seattle Seahawks (@Seahawks) 27 de outubro de 2016

"Cinco tempos no futebol americano é bastante difícil, mas Quadribol - os batedores, os apanhadores, tentar achar o pomo de ouro e outras coisas como essas - é um desafio. Cinco tempos no futebol comparado com isso é moleza", afirmou o cornerback.

"Eu sou definitivamente um bruxo, então se você está me perguntando se eu me sinto como um Trouxa novamente, eu não me sinto. Mas eu comecei a me sentir melhor (depois do jogo de domingo) ontem (terça-feira). Na última noite eu me hidratei bem, tive mais energia e comecei a sentir minhas pernas novamente"

Em seu twitter, J.K Rowling parece ter gostado da criatividade do jogador. Ela escreveu: "Eu já mencionei que eu sou uma fã do Seahawks? Bem, eu sou", escreveu a autora.

Did I ever mention that I'm a #Seahawks fan? Well, I am. (Don't ask me who plays for them apart from R Sherman.)https://t.co/2zoJ8RRKZY — J.K. Rowling (@jk_rowling) 27 de outubro de 2016

O Seattle Seahawks volta a campo no próximo domingo, contra o New Orleans Saints. Assim Sherman terá tempo para na segunda-feira, dia das bruxas, tirar a jersey e colocar o manto de mago para pedir doces com seu filho, Rayden. Já o universo de Harry Potter volta aos cinemas com o filme "Animais Fantásticos e Onde Habitam", que estreia no próximo dia 17 de novembro.