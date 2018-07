Cornet conta com abondono de Muguruza e fará final com Pliskova em Brisbane

As finalistas do Torneio de Brisbane foram definidas nesta sexta-feira e uma delas será uma surpresa. Trata-se da francesa Alize Cornet, apenas a 41ª colocada do ranking mundial, que nas semifinais contou com a desistência por lesão da espanhola Garbiñe Muguruza, quarta cabeça de chave, quando vencia o primeiro set por 4/1.

Atual sétima tenista do mundo, Muguruza abandonou o confronto na Austrália por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Desta forma, Cornet se credenciou para jogar pelo título da competição contra a checa Karolina Pliskova, terceira pré-classificada, que na outra semifinal desta sexta-feira bateu a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Sexta cabeça de chave, Svitolina havia eliminado a alemã Angelique Kerber, líder do ranking mundial, nas quartas de final, mas acabou sendo batida pela sexta colocada da WTA. Finalista do US Open do ano passado, Pliskova despachou a atual 14ª tenista do mundo em apenas uma hora e 1h04min.

Essa foi, por sinal, a quinta vitória da checa sobre a ucraniana em cinco confrontos entre as duas no circuito profissional. Neste último, Pliskova confirmou todos os seus saques no jogo e ainda converteu três de sete break points para encaminhar o triunfo de forma rápida.

Já Muguruza lamentou, pelo terceiro ano seguido, um problema de lesão que a impediu de ter sucesso ou até mesmo de poder jogar em Brisbane. Em 2016, ela abandonou o torneio após disputar apenas um set em sua estreia, sendo que ficou fora da edição anterior da competição também por estar lesionada.

Desta vez, a espanhola jogou apenas cinco games contra Cornet, que antes do abandono da sua adversária aproveitou uma de três chances de quebrar o saque da favorita. A espanhola ainda desperdiçou dois break points e depois se viu obrigada a abandonar o duelo.