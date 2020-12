Coronavírus cancela Copa do Mundo Paralímpica de ciclismo no Rio

A União Ciclística Internacional (UCI) anunciou, nesta quarta-feira, o cancelamento da Copa do Mundo Paralímpica de Pista, que seria disputada de 25 a 28 de março de 2021, no Rio. O motivo apresentado pelos organizadores foram os problemas enfrentados pela pandemia do coronavírus.

A UCI informou que, após este cancelamento, "procura uma solução para que este campeonato mundial possa ser disputado em 2021", pois se trata de uma qualificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que serão disputadas a partir de 24 de agosto.

A UCI afirmou estar ao lado da comunidade paraciclística neste momento de decepção e agradece aos organizadores do evento por sua cooperação nessas circunstâncias difíceis.

A última disputa de um mundial da modalidade ocorreu em fevereiro na cidade canadense de Milton. Lauro Chaman foi o destaque brasileiro, com três medalhas (duas de prata e uma de bronze).