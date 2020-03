Coronavírus e Esporte: veja o que a epidemia está causando ao redor do mundo

A epidemia do coronavírus vem causando pânico e chamando a atenção em escala global. A doença nomeada de Covid-19 já registrou 87.137 casos em todos os continentes, e foi responsável por 2.977 mortes ao redor do mundo - 2.873 só na China, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O esporte não está imune aos efeitos do vírus, e já teve mais de cem eventos adiados, transferidos ou cancelados nas últimas semanas.

Foco do coronavírus, o continente asiático é o mais prejudicado. No futebol, a China adiou a estreia da Superliga, prevista para 22 de fevereiro; o Japão, que já registrou 239 casos e nove mortes, suspendeu todas as partidas do campeonato nacional até 15 de março . Até mesmo os Jogos Olímpicos de Tóquio, com início previsto para 24 de julho, estão sob risco. A incerteza também atrapalha a preparação dos atletas brasileiros para o megaevento. O Estado preparou uma lista das principais alterações no esporte mundial em razão do Covid-19. Confira.

Maratona de Tóquio

Uma das principais competições do atletismo, na capital japonesa, teve apenas corredores profissionais devido ao coronavírus. Apesar de aproximadamente 38.000 estarem inscritos, só cerca de 200 participaram da maratona, por decisão da organização da prova. O temor também afastou o público, bem menor do que nos últimos anos.

Campeonato Italiano

País europeu mais afetado pelo Covid-19, a Itália já adiou nove partidas da liga nacional. São 1.128 casos confirmados até este domingo, um deles do jogador King Udoh, do Pianese, da terceira divisão. As cinco partidas adiadas mais recentes estavam programadas para este fim de semana, incluindo o clássico decisivo entre Juventus e Inter de Milão.

Fórmula 1

A principal categoria do automobilismo mundial sofreu alterações por causa da epidemia. O GP da China, antes marcado para 19 de abril, em Xangai, já foi adiado. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda não definiu a nova data da prova. Sediada no norte da Itália, epicentro do surto italiano, a Ferrari teme pela entrada da equipe na Austrália e no Bahrein, locais das primeiras corridas do ano. A etapa chinesa da Fórmula E, programada para 21 de março, também teve adiamento forçado.

Son em quarentena

Principal jogador de futebol asiático em atividade, o sul-coreano Son Heung-min será colocado em quarentena pelo Tottenham. Ele esteve no país natal para realizar cirurgia e ficará em observação. A Coreia tem 3.736 casos confirmados e 586 mortes causadas pelo coronavírus. O atacante se recupera de uma fratura no braço. O temor da doença também motivou a diretoria do Bayern de Munique a tomar precauções. Para evitar contágio, o clube alemão recomendou aos jogadores que não tirem fotos com torcedores.

Aberto de Xian

O torneio feminino de tênis, previamente marcado para começar em 13 de abril, acabou cancelado devido à doença. Em nota, a Associação de Tênis Feminino (WTA) ressaltou a importância de colocar a saúde em primeiro lugar. "Estamos muito atentos à situação, porque não há nada mais importante do que proteger a saúde de nossos jogadores, membros da WTA e fãs".