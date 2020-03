Novo coronavírus: veja a lista dos esportistas que contraíram a doença

A ascensão do novo coronavírus, denominado covid-19, tem abalado o mundo do esporte. Eventos das mais diversas modalidades estão sendo cancelados e os que ainda não foram interrompidos mantêm seus espetáculos sem espectadores. O esvaziamento do esporte e sua paralisação estão ocorrendo por precaução. Em meio ao surto, grandes aglomerações estão sendo evitadas, para que a disseminação do vírus seja retarda e não aconteça. Neste cenário, os atletas também estão vulneráveis à infecção.

Até o momento, ao redor do mundo, mais de 30 esportivas testaram positivo para a nova doença. Dentre eles, a maioria se concentra na Europa, novo epicentro da pandemia, que surgiu na cidade de Wuhan, na China, no fim de 2019. O primeiro caso foi confirmado no zagueiro Rugani, colega de equipe de Cristiano Ronaldo, na Juventus, da Itália, país europeu, onde o vírus tem se mostrado bastante letal.

Após o primeiro caso, não demorou para que mais atletas infectados surgissem. O último a declarar que contraiu a doença foi o astro da NBA Kevin Durant, que defende o Brooklyn Nets, de Nova York. A principal liga de basquete do mundo segue paralisada desde a confirmação do caso pioneiro, testado positivo no pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz.

No Brasil, por enquanto, apenas Jorge Jesus, treinador do Flamengo, apresentou teste "positivo fraco" para o novo coronavírus. Um novo diagnóstico foi sugerido pelo laboratório responsável pelo primeiro exame e o resultado definitivo deve ser divulgado até a próxima quinta-feira. Fora do País, o ex-corintiano Jhonatas está com a doença. Atualmente o atacante defende o Elche, da Espanha, que, assim como a Itália, sofre com a disseminação do vírus.

Confira a lista de esportistas com coronavírus