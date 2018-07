Corpo de triatleta desaparecido no IronMan é encontrado em Fortaleza

O corpo do triatleta Genilson Lima, desaparecido durante a prova de natação do IronMan Brasil, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, perto do local onde foi realizada a competição. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. A filha do triatleta, Gabriela Lima, reconheceu o corpo do pai, que tinha 48 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), o atleta desapareceu durante a prova de natação no domingo. O chip do atleta não sinalizou a saída da água após a primeira etapa do circuito da competição.

O atleta foi localizado com a roupa da competição, óculos e touca por uma dupla de bombeiros depois de mais de 24 horas de buscas que utilizaram mergulhadores, embarcações da Marinha do Brasil e dos Bombeiros. Conhecido nacionalmente como um atleta de elite, Genílson participava do IronMan pela quarta vez.

Na edição 2017 do IronMan em Fortaleza, a largada estava prevista para 6 horas, para um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Foram 1200 atletas de 14 países.