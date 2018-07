Corpo de velocista olímpica que estava desaparecida é encontrado em Minsk

Os restos mortais de Balykina foram localizados em um bosque em Minsk, envoltos em celofane e já sob uma camada de musgo. Para que o corpo dela fosse localizado, a polícia da Bielo-Rússia deslocou um batalhão de 300 agentes, que rastrearam uma área de mais de 30 quilômetros quadrados.

Balykina, principal velocista da Bielo-Rússia e campeã nacional dos 100m e dos 200m, foi apenas sétima colocada da sua bateria na primeira fase dos 100m rasos nos Jogos de Londres, em 2012. Em 2013, ela foi suspensa por dois anos por dopings. A velocista poderia voltar a competir no último mês de julho, mas optou pela aposentadoria e havia ser tornado treinadora.

Uma semana depois de ela desaparecer, um ex-namorado dela, indicado apenas como Dmitry V., foi preso pela polícia local, suspeito pelo assassianto. De acordo com comunicado emitido pela polícia à época, uma busca na casa e no carro de Balykina apresentou "traços que, junto com outros materiais coletados, indicam que um assassinato foi cometido".