Corpo do americano é achado após 3 horas A etapa dos Emirados Árabes da Copa do Mundo de Maratona Aquática foi marcada pela morte do americano Fran Crippen. Campeão nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, o atleta desapareceu durante a prova masculina e seu corpo só foi encontrado nas águas do Mar de Omã três horas depois do encerramento da disputa. Atletas que atuariam em uma competição de 15 km no dia 27 cogitam hipótese de abrir mão da competição para evitar nova tragédia.