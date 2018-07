Com dedo machucado, Hugo Parisi fica em oitavo na plataforma

Após a prova, fazendo gelo na região do dedão da mão direita, Parisi revelou que se lesionou no último salto da fase classificatória, realizada pela manhã. "Eu estava esperançoso por uma melhor prova, só que no último salto da eliminatória eu dei uma machucada no meu dedo. Na hora eu pensei que não seria nada demais, mas eu vi que me atrapalhou bastante. Eu não conseguia entrar bem na água", contou.

Na final, Parisi teve sua prova comprometida logo no primeiro salto, quando cometeu um erro e marcou apenas 48,00 pontos, começando com o último lugar e bem atrás dos demais. Hugo melhorou bastante no segundo salto (72,00), mas voltou a errar no terceiro (49,50). Assim, na metade da prova ele praticamente já havia dado adeus à chance de medalha.

O saltador voltou a fazer uma boa apresentação em sua quarta exibição, quando repetiu os 72,00 pontos. Na quinta, marcou 51,00 e fechou a participação com nova nota 72,00.

A final deste domingo foi marcada por saltos de alto nível. Ivan Garcia conseguiu uma nota de 96,90 no quarto salto. Pouco antes, o canadense Vincent Riendeau havia alcançado 95,70 em sua exibição.