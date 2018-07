Correção: Gatlin faz melhor tempo da vida e vai a Jogos

Justin Gatlin e Tyson Gay confirmaram o favoritismo neste domingo, chegaram respectivamente em primeiro e segundo lugar da seletiva olímpica norte-americana e se garantiram nos 100m metros nos Jogos Olímpicos de Londres. Além deles, Ryan Bailey também se garantiu na Olimpíada.

Mostrando que não vai entregar o ouro de bandeja a Usain Bolt em Londres, Gatlin fez o segundo melhor tempo da temporada com 9s80, ficando atrás apenas do jamaicano. A marca é a melhor da carreira do norte-americano, que evoluiu cinco centésimos. Tyson Gay também mostrou evolução e, com 9s86, só fica atrás dos dois, de Yohan Blake e Asafa Powell em 2012.

Na disputa pela terceira vaga, Ryan Bailey levou a melhor, com 9s93, ficando por pouco à frente de Michael Rodgers (9s94) e Darvis Patton (9s96), que também vão a Londres, mas apenas para participar o revezamento 4x100.

A grande decepção ficou por conta de Walter Dix. Atual vice-campeão mundial dos 100m e dos 200m e medalhista de bronze em Pequim/2008 nestas mesmas provas, ele ficou em último na final da seletiva, com 10s95.

OUTRAS PROVAS - No salto com vara, Jennifer Suhr confirmou a sua classificação olímpica com um salto de 4,60m. A norte-americana é uma das principais adversárias da brasileira Fabiana Murer por uma medalha em Londres. Nos dois últimos anos, foi ela a líder do ranking mundial, sempre com a brasileira em segundo. O melhor salto de 2012 é de Murer: 4,77m.

Nos 400m feminino, a vitória na seletiva norte-americana ficou com Sanya Richards-Ross, duas vezes campeã mundial e medalhista de bronze em Pequim/2008. Ela fez o tempo de 49s28, melhor tempo da temporada.

Entre os homens, LaShawn Merritt também assumiu a liderança do ranking mundial de 2012, com o tempo de 44s12. Ele é o atual campeão olímpico e vice-campeão mundial.J