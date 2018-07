Corredor do Cruzeiro é pego no doping após ser 2º na Maratona de Foz A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) emitiu nota nesta quarta-feira para "lamentar" ter sido informada pelo laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (Wada) de mais um caso de doping no esporte brasileiro. Luiz Paulo da Silva Antunes foi flagrado em exame após ser segundo colocado na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, em setembro.