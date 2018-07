Corredores aprovam mudança de horário na São Silvestre

Os principais corredores do Brasil aprovaram a mudança de horário na Corrida de São Silvestre, que será disputada pela manhã, a partir deste ano. A largada está marcada para as 9 horas desta segunda-feira - nos últimos 23 anos, a prova foi realizada no período da tarde.

"Para mim vai ser melhor largar de manhã", afirmou Paulo Roberto de Almeida Paula, oitavo colocado na maratona dos Jogos Olímpicos de Londres, neste ano. O corredor acompanha a tradicional prova desde a infância, quando ainda era disputada à noite.

Uma das esperanças de vitória do Brasil, o corredor quer aproveitar a mudança de horário para poder passar o Réveillon com a família, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. "Assim que terminar a prova, vou pegar o voo para Presidente Prudente e comemorar o ano novo com a minha mãe. Então, vou tentar ser o mais rápido possível na corrida".

Na prova feminina, uma das favoritas é a brasileira Marily dos Santos. Assim como os demais corredores, ela ficou satisfeita com a corrida pela manhã. "Nossos treinos são sempre cedo, quando as temperaturas estão mais amenas", declarou, se referindo ao início da corrida feminina, às 8h40.