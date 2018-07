Corredores criticam a medalha antecipada

Entregues antecipadamente aos 21 mil corredores, as medalhas de participação ficaram em casa ontem na São Silvestre. Nesta edição, mesmo quem não terminou a prova ganhou a honraria que, para muitos, perdeu o valor.

"Está errado, a gente suava para receber (a medalha) no fim. Nem trouxe este ano, pois não vale nada", diz Francisco de Melo, de 69 anos, que pela sexta vez largou na primeira fileira e costuma correr descalço. "O importante era saber que ia receber no fim, pois ela servia para contar a história depois."

Poucos levaram para a prova a medalha. "Não tem como correr com ela, pois atrapalha", disse Tocatsuno Motoyama, de 70 anos. "Era gostoso colocar no fim, agora perdeu a graça." Ivonete Gonçalves, que há 16 anos participa de um grupo que lota dois ônibus e sai de Itajaí (SC) para a São Silvestre, diz que a insatisfação era geral. "Não tem mais incentivo para acabar a prova."

Segundo a organização, a medida foi implementada para facilitar a dispersão após o evento, que coincide com a chegada de uma multidão para a festa de réveillon na Avenida Paulista. Para 2011, a reta final do percurso de 15 quilômetros deverá ser transferida para a região próxima ao Obelisco, localizado em frente ao parque do Ibirapuera.

Festa tradicional. Tão obrigatórios quanto os atletas de elite, os fantasiados mais uma vez chamaram a atenção na São Silvestre, especialmente antes da largada. Entre os destaques, o grupo de mascarados com o rosto do craque argentino Messi e os tradicionais sósias de Roberto Carlos, Pelé e Ronaldinho Gaúcho. Quem roubou a cena, no entanto, foi o corredor fantasiado de Tiririca, deputado federal mais votado do País na última eleição.

Sósia de Tiririca há mais de 10 anos, o potiguar Emilson José da Silva, de 52 anos, diz que pela primeira vez vestiu terno e gravata para compor o personagem, e nunca havia tirado tantas fotos. "Se paro, causo tumulto. A maioria incentiva, diz que votou em mim. Perguntam se sei ler e escrever e até fazem teste pedindo para eu redigir algo", diz Edmilson. "Eu mesmo votei nele e fiz até campanha de graça. É um sujeito inteligente, vai fazer muito pelo Nordeste." Outro "destaque político" foi o participante fantasiado de presidente Dilma Rousseff, com um abacaxi numa mão e um pepino na outra.