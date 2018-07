Corredores da Etiópia dominam a Maratona de Dubai

Entre os homens, a vitória foi de Ayele Abshero, com o tempo de 2h04min23, e o país africano teve nove competidores entre os 10 primeiros colocados - o único "intruso" foi o queniano Jonathan Maiyo, que chegou em quarto lugar. Entre as mulheres, foram seis etíopes no top 10 da maratona, sendo que a vitória foi de Aselefech Mergia, com a marca de 2h19min31.

A prova em Dubai foi a primeira depois da revogação da punição da federação etíope, que havia proibido 35 atletas de participar de competições locais e internacionais por tempo indeterminado após ter faltado a um período de treinos, agendado para o início deste mês, visando o Mundial Indoor que será realizado em março.

Entre os atletas punidos, além de Bekele, estava também a campeã olímpica dos 5.000 e 10.000 metros em Pequim, Tirunesh Dibaba. A punição havia sido anunciada na semana passada pela entidade que controla o atletismo na Etiópia, mas o próprio organismo já havia admitido que poderia anular a suspensão aos atletas se os mesmos justificassem o motivo da ausência aos treinamentos.