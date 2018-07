Corredores podem retirar seus kits da São Silvestre a partir desta quarta-feira

SÃO PAULO - Os 25 mil inscritos na tradicional corrida de São Silvestre podem retirar seus kits da prova a partir desta quarta-feira, das 9h às 19h, no Ginásio do Ibirapuera, localizado à rua Manoel da Nóbrega, 1.361, em São Paulo. A corrida, que por anos seguidos foi vencida por corredores estrangeiros, teve um ganhador brasileiro em sua última edição: Marílson Gomes dos Santos.

O kit que será entregue aos participantes vem com um número do corredor e com um chip de cronometragem, ambos obrigatórios no dia da prova. Para retirá-los, o atleta deve se apresentar com um documento original de identificação e o comprovante da taxa de inscrição.

Os organizadores informam que não farão a entrega dos kits no dia da prova, 31 de dezembro. Esse ano o percurso da São Silvestre foi modificado. A chegada deixa de ser na Avenida Paulista para acontecer no Obelisco do Parque do Ibirapuera.