Corrida de rua traz as folias de carnaval para dentro das provas

Quem falou que não dá para conciliar corrida de rua com as brincadeiras de carnaval? O mês de fevereiro está repleto de eventos para os corredores, incluindo em datas dentro do feriado prolongado. Para aproveitar o momento, algumas provas aproveitam para juntar a atividade física com a descontração desse período do ano.

LEIA TAMBÉM > Calendário de corridas de rua 2020

No dia 22 haverá a 6ª Corrida do Folia, em Taboão da Serra (SP), no dia 23 tem o Folia Run, em São Paulo, e no dia 24 serão disputadas a Fast Folia e a Smart Folia, ambas também na capital paulista. Todos esses eventos constam no calendário anual de corrida de rua, que traz as principais provas do Brasil e do exterior.

Uma semana antes do carnaval, no dia 16, será realizada a Folia Run 2020 Corrida à Fantasia de Bangu, no Rio de Janeiro. Com distância de 3K, o evento é uma confraternização e serão premiadas as melhores fantasias. Segundo os organizadores, a chegada da prova será "embalada com banda de carnaval, distribuição de cerveja e medalhas de participação para todos".

Entre os destaques da programação de fevereiro estão ainda a Corrida Internacional Shopping (dia 9, em Guarulhos), a Asics Golden Run (dia 9, em São Paulo), a Meia de Curita (dia 9, em Curitiba), o Circuito do Sol (dia 9, no Rio de Janeiro), a 43ª Prova Pedestre XV de Fevereiro (dia 15, em Cornélio Procópio) e a Meia Maratona das Pontes (dia 16, em Brasília).

Uma novidade é a Sonic Run, que estreia em São Paulo no dia 16 e vai passar ainda por outras três cidades (Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campinas). A prova homenageia a personagem dos games que é tema de um filme que chegará aos cinemas brasileiros no dia 13 de fevereiro. A competição terá a distância de 5K.

Entre as atrações internacionais está a Maratona de Miami, que será disputada no domingo, 9 de fevereiro. Ela pode ser percorrida nas distâncias de 5K, 21k e 42K. A largada é na American Airlines Arena e a chegada é no Bayfront Park, passando por diversas pontes da cidade, algo que costuma cativar os corredores.