Corrupção! E agora?

Surgem, então, perguntas pertinentes: a certeza de que a Copa será utilizada como palco de trambiques é motivo para darmos um pontapé no traseiro (só para não perder a chance de usar o termo da moda) do evento? Ou, então, acharmos que é uma roubada - com o perdão do trocadilho - recebê-lo aqui?

Para muita gente que anda com o sentimento de indignação ainda mais aflorado após a divulgação pela Rede Globo das imagens que mostram o esquema de corrupção infiltrado no sistema de saúde do Rio, a resposta é "sim, nosso País deveria abrir mão da Copa, pois assim evitaríamos mais corrupção".

Evidentemente respeito e entendo tal opinião, sobretudo diante de tantos acontecimentos negativos, mas discordo. E vamos aos argumentos.

O problema não está na Copa do Mundo, na Olimpíada ou em qualquer outro evento. O problema se encontra entre nós muito antes de o Brasil ser confirmado como sede destas competições. E está na essência deste projeto inacabado chamado ser humano. Sendo assim, livrar-se da Copa seria como amputar uma perna para evitar a torção do tornozelo.

Desde sempre soubemos que a corrupção bate à porta. Temos consciência de que se a referida reportagem da Globo fosse feita nos meandros da Educação, Segurança Pública, Transportes, Esporte, ou qualquer outra secretaria, o resultado seria parecido. E cá entre nós, mesmo cientes de que a corrupção nos cerca, a visualização explícita da maracutaia e do deboche com o qual os envolvidos tratam do assunto acentua as náuseas. Nojento.

Portanto, se formos desistir de projetos, ideias e investimentos, em tese importantes para nossa cidade, Estado ou País porque sabemos que o risco de desvios de verbas é iminente, vamos parar o Brasil. Teríamos de suspender repasses a pesquisas em universidades, à Educação, à Saúde, à Segurança Pública, à Reforma Agrária, aos projetos de inserção social, enfim, a tudo que possa ser usado como objeto de corrupção. Ou seja, tudo.

Acho curioso o comportamento de pessoas que se mostram anestesiadas em relação à sacanagem institucionalizada, mas cobram, utopicamente, a completa lisura dos eventos esportivos. Reconheço que algumas batalhas, mesmo utópicas, devem ser travadas. E oxalá pudéssemos organizar um evento totalmente livre de mal feitores.

No entanto, a realidade, infelizmente, nos confronta com outro cenário. Chega de hipocrisia. Ao invés de chutarmos a Copa para o alto, que tal nos prepararmos para combater a corrupção que nos ameaça?