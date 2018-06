Cortes nas verbas públicas afetam pequenos projetos esportivos

O projeto de handebol feminino “Formando campeãs na quadra e para a vida”, desenvolvido pelo Jundiaí Handebol Clube, encolheu sensivelmente em 2017. Foi concebido para atender 70 meninas, mas trabalha com 30, menos da metade. A comissão técnica também foi reduzida. Hoje tem apenas treinador, assistente e monitor. A faixa etária das alunas foi de 13 a 18 anos para 13 e 14 anos.

A compra de equipamentos, como barras olímpicas e anilhas, foi outro item comprometido. Não deu para comprar objetos novos. “O projeto ficou com praticamente 1/3 do tamanho que tinha”, lamenta a coordenadora Rita de Cássia Orsi.

Depois de receber autorização para captar R$ 370 mil, o projeto teve de fechar o orçamento em R$ 110 mil, pois o governo estadual reduziu o limite de captação.

O encolhimento do projeto de Jundiaí é um dos desdobramentos da redução das verbas públicas destinadas ao esporte nos últimos anos. A maioria dos projetos de menor expressão está diretamente ligada ao financiamento público.

O drama de Rita está inserido na esfera estadual. Para 2018, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo teve aprovado um orçamento de R$ 179,4 milhões, um pouco abaixo dos R$ 197,2 milhões recebidos no ano passado. Apesar da redução, o órgão informa que os programas de fomento ao esporte serão prioridade. Para lidar com o orçamento disponível, a secretaria está revendo contratos e promovendo cortes no custeio nas atividades administrativas.

Também estão preocupados os gestores que ainda não tiveram de reduzir os projetos, como Vladimir Juliano Godoi, que ensina boxe em áreas de vulnerabilidade social de Sorocaba, Araçariguama e Votorantim. “A cada notícia de corte, a gente fica preocupado com a continuidade do projeto”, diz.

O projeto “Boxe, uma luz para o futuro” beneficia 620 crianças em 13 núcleos espalhados pelo interior do estado com apoio da Secretaria Estadual de Lazer e Juventude e da iniciativa privada.

Anualmente, o governo estadual disponibiliza os valores que serão destinado a projetos esportivos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (incentivo fiscal). Os projetos protocolados são analisados. Aqueles que são aprovados, após todo o trâmite da lei, têm um prazo de seis meses pra captar recursos. Porém, não existe um número determinado para projetos aprovados. Todos que foram protocolados são analisados. Quando a soma dos projetos que conseguirem patrocínio atingir o valor total definido, a lei encerra o processo. Isso pode ocorrer em seis meses ou até menos.

Vanira, ex-jogadora de basquete e dona de uma empresa especializada na elaboração de projetos, explica que os projetos que não conseguiram patrocínio não conseguem mais captar; aqueles que captaram somente uma parte também não podem mais buscar recursos. Por outro lado, se o valor captado for de 35% do valor final do projeto, o proponente pode desenvolvê-lo, se desejar. "Por isso, em alguns casos, os projetos captam menos que o planejamento inicial. Acabou o dinheiro", explica.

Na esfera federal também houve retração. O orçamento do Ministério do Esporte será de R$ 1,35 bilhão, valor inferior ao dos últimos anos. Em 2017, foi de R$ 1,57 bilhão. Nesse contexto, a situação é dramática para as modalidades menores, aquelas que convivem com a falta de visibilidade. No levantamento de peso, a atleta Rosane dos Reis Santos revela que a confederação deixou de repassar para os atletas uma parte da verba destinada aos atletas pelo Ministério Esporte. Por isso, recorre aos rendimentos da Marinha – ela é terceiro-sargento –, tem rendimentos do Esporte Clube Pinheiros e dá aulas particulares de crossfit.

A atleta deposita suas fichas no Bolsa Atleta, outro programa que sofrerá alterações. Em 2017, foram 6217 contemplados. Este ano, o número caiu para 5830. “Muitos atletas não têm como se manter e estão deixando de treinar para trabalhar”, conta a atleta que terminou em quinto lugar no levantamento de peso até 53 kg feminino nos Jogos do Rio.

Iniciativa privada

Apesar da diminuição das verbas, o investimento público ainda é a principal alternativa de financiamento dos projetos esportivos na opinião dos gestores. "O financiamento público é nossa tábua salvadora. É a nossa principal opção. Sem ele, não sei o que seria. Falta o apoio da iniciativa privada. Quando o público e o privado caminham juntos, o esporte vai bem", opina Rita de Cássia Orsi, do projeto de handebol de Jundiaí. Outros ex-atletas também cobram mais apoio da iniciativa privada. “Visitei mais de 20 empresas privadas e a maioria não quis investir”, lamenta Adriana dos Santos, prata com o basquete feminino em Atlanta-1996.

Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer deve contar para este ano com uma receita de R$ 228,3 milhões, inferior também ao último ano (R$ 276,8 milhões em 2017). A principal meta é ampliar em 20% a taxa de atividade física na capital paulista. Outro objetivo é fazer melhorias em 60% dos Centros Esportivos.