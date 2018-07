Cosmos tira a poeira do uniforme

NOVA YORK - O New York Cosmos quer disputar a Major League Soccer, o campeonato americano de futebol, em até três anos, mas já iniciou uma ampla campanha de marketing para voltar a ser o time mais popular dos Estados Unidos, como há 30 anos.

Conhecido por ser a única equipe além do Santos e da seleção brasileira em que Pelé jogou, o Cosmos (cinco vezes campeão nacional) começou a vender camisas vintage com o nome do Atleta do Século, assim como outros souvenires ligados ao clube. Em breve, será possível também adquirir estes produtos no site da equipe.

Antes de voltar aos gramados, o time espera o fim de uma exclusividade comercial que deu a outra equipe, o Red Bulls, a primazia de ser a única franquia de Nova York no campeonato nacional.

De acordo com Joe Fraga, diretor executivo do Cosmos, "a previsão mais realista seria 2014" porque, segundo o regulamento da MLS, todos os times precisam ter um estádio próprio. "Estamos procurando um terreno em Nova York", disse Fraga.

Assim, o clube que tem sua sede em um subúrbio no Estado de New Jersey, enfim faria jus à designação "New York", além de estreitar a relação com a cidade.

Este novo Cosmos porém não deverá ser uma seleção de estrelas como nos tempos de Pelé, quando reuniu alguns dos maiores jogadores da época.

"Não seria adequado se levarmos em conta a economia de hoje. Além disso, existe um teto salarial. Só dois jogadores acima dele podem ser contratados."

Apesar disso, Pelé faz parte do projeto e tem o posto de presidente honorário. Outro brasileiro que defendeu as cores da equipe, Carlos Alberto Torres, começou a ser usado em uma ampla campanha da Umbro chamada "New York Cosmos Black Out", lembrando a história do apagão ocorrido na cidade quando o capitão da seleção brasileira tricampeã do mundo chegou a Nova York para assinar contrato, em 1977. Aquele foi um dos dias mais violentos da história da cidade e representa o time.

Para imigrantes. Além do retorno do Cosmos aos campeonatos e campanhas de marketing, nos últimos três anos tem sido organizada a Copa Cosmos, com a participação de crianças de diferentes comunidades internacionais de Nova York.

O Brasil ficou de fora das quartas de final, que conta com os jovens descendentes de ingleses, gregos, haitianos, irlandeses, mexicanos, senegaleses, jamaicanos e poloneses.

"Queremos descobrir talentos e também criar uma torcida", disse Fraga. Nos anos 70, só os Yankees (time de beisebol) tinha mais fãs do que o Cosmos.

Um dos focos será o Brasil, considerado um dos principais mercados potenciais do time, ao lado da Inglaterra.

Além disso, o Cosmos já conta com um torcedor cativo. O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, é grande fã de Pelé e um dos maiores entusiastas do time. "Ele dá todo o apoio necessário", diz o dirigente.

No ano passado, o político e o ex-jogador fizeram a premiação da Copa Cosmos. Em agosto, em uma partida em homenagem a Paul Scholes, a equipe do Cosmos, que disputa ligas menores nos EUA enquanto se prepara para a MLS, enfrentará o Manchester United no mítico estádio Old Trafford, na cidade inglesa.