Costa do Marfim escolhe Águas de Lindóia para treinos pré-Copa

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin revelou nesta segunda-feira que a seleção da Costa do Marfim vai fazer sua preparação para a Copa do Mundo de 2014 em Águas de Lindoia (SP), cidade de 17 mil habitantes que fica a 163 km da capital paulista.

"Já temos 11 seleções da Copa2014 que escolheram São Paulo como QG: acabamos de receber a confirmação da Costa do Marfim em Águas de Lindoia", escreveu o governador, em seu perfil no Twitter.

Além da Costa do Marfim, México e Costa Rica (Santos), Honduras (Porto Feliz), França (Ribeirão Preto), Irã (Guarulhos), Portugal e Nigéria (Campinas), Bósnia-Herzegovina (Guarujá), Rússia e Japão (Itu) também realizam sua preparação para o Mundial no estado paulista.

A Costa do Marfim está no Grupo C do Mundial, junto com Colômbia, Grécia e Japão. Na estreia, no dia 14 de junho, os marfinenses encaram o Japão na Arena Pernambuco, em Recife. A segunda partida será diante da Colômbia no dia 19 de junho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Cinco dias depois, a seleção africana encerra sua participação na primeira fase contra a Grécia, no estádio Castelão, em Fortaleza.