Costa do Marfim exibe força. Mas dá bobeira

EVIAN, França

A Costa do Marfim dá um susto no Paraguai e mostra que não quer ser apenas figurante na Copa do Mundo. Ontem, na cidade francesa de Evian, o técnico Sven Goran Eriksson começa sua temporada à frente do time africano com um empate de 2 a 2. Sua seleção vencia por 2 a 0 e dava espetáculos. Mas, faltando 20 minutos para o fim da partida, perdeu a concentração, o controle do jogo e permitiu a reação paraguaia.

Na primeira fase da Copa do Mundo, a Costa do Marfim é o segundo adversário da seleção de Dunga. Ontem, os paraguaios alertaram que qualquer descuido pode ser fatal contra os africanos. "A Costa do Marfim mostrou que é um rival que exige muito cuidado a todos os momentos e é isso que tenho a dizer aos brasileiros", disse Gerardo Martino, técnico do Paraguai. "É um time para chegar às quartas de finais", disse. "São muito bons com as bolas nos pés", alertou.

Já Eriksson tem pouco mais de dez dias para formar uma equipe e superar problemas de guerra de egos, excesso de individualismo e a presença de um novo esquema tático. Mas, ontem, não escondia seu entusiasmo com a primeira parte da apresentação da seleção africana. "Tivemos inúmeras oportunidades de gol e estou muito satisfeito com o que vi", declarou o treinador.

"Jogamos quase todo o tempo muito bem. Mas nosso time não manteve a posição no final e precisamos trabalhar na organização. Mesmo assim, o que vi hoje me deixa muito satisfeito", disse Eriksson. "Não há porque não pensar que temos chances boas de passar da primeira fase."

Velocidade. A Costa do Marfim dominou grande parte da partida, praticamente sem deixar espaço para o Paraguai e com ocasiões que se proliferavam diante da velocidade do time. No início do segundo tempo, os africanos abriram o placar, com Drogba.

Jogando enfiado na área ou saindo da área para buscar a jogada, o atacante do Chelsea foi incumbido por Eriksson para liderar a equipe, mas "mostrar solidariedade" em campo.

Outra característica da Costa do Marfim que fez a diferença foi o porte físico, possibilitando o time ganhar jogadas. A estatura também contou, e Bamba marcou o segundo de cabeça.

Apesar do bom desempenho, a Costa do Marfim perdeu o controle do jogo nos últimos 20 minutos e, em uma reação dos paraguaios, permitiu o empate com Barrios e Torres, faltando um minuto para o fim da partida.

"Temos ainda dez dias de trabalho para nos organizar melhor", afirmou Drogba. Amanhã, Eriksson terá de enviar para casa sete dos jogadores e definir os 23 que irão para a Copa.