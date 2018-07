Costa do Marfim tenta driblar desconfiança

Esse resultado, porém, fez com que o técnico da Burkina Faso, o português Paulo Duarte, se animasse para a partida de hoje. "A Costa do Marfim é favorita, mas, se jogarmos com a mesma organização e intensidade com que jogamos contra Angola, podemos surpreender. Esta Costa do Marfim não é a mesma de anos anteriores, é mediana."

Burkina Faso precisa vencer se quiser ter chance de avançar no torneio porque, na estreia, perdeu de Angola por 2 a 1. As outras seleções do grupo, Angola e Sudão, se enfrentam hoje.

Zâmbia e Líbia empataram ontem em 2 a 2 pelo Grupo A. Ahmed Osman marcou os dois gols dos líbios no começo de cada tempo - o primeiro logo aos cinco minutos de jogo, e o segundo, aos 2 da etapa final. O resultado deixa Zâmbia com boas chances de classificação às quartas de final, com quatro pontos em dois jogos. Já a seleção da Líbia tem um só ponto.

Também pelo Grupo A, ontem, a Guiné Equatorial venceu o Senegal por 2 a 1.