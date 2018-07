Costa do Marfim vive o oposto da família Dunga

ENVIADO ESPECIAL

JOHANNESBURGO

O técnico Dunga conseguiu formar sua família na seleção brasileira. O sueco Sven-Goran Eriksson não terá a sua na Costa do Marfim. Ao contrário, deverá levantar as mãos para o céu se os jogadores mantiverem o mínimo de espírito de união. Os motivos são vários, a começar pelo próprio Eriksson. Ele é visto com desconfiança nem tanto por ser estrangeiro, mas pelo alto salário que recebe ? comenta-se que é de R$ 4,4 milhões por três meses de trabalho. Os atletas, por sua vez, são considerados individualistas. No país, muita gente acha que pensam mais nos seus interesses pessoais do que na seleção. A equipe é a segunda adversária do Brasil na Copa da África do Sul, dia 20 de junho, no Estádio Soccer City.

A falta de comprometimento dos atletas, aí incluídas as principais estrelas como os atacantes Didier Drogba e Salomon Kalou, ambos do Chelsea inglês, e o meio-campista Yayá Toure, do Barcelona, veio à tona recentemente, após a demissão do técnico bósnio Vahid Halilhodzic, que estava no comando quando os Elefantes garantiram a vaga para a Copa. Vahid acusou os jogadores de boicote ao seu trabalho e disse que Drogba era o principal obstáculo à construção de um senso de equipe. Eriksson foi contratado no fim de março, por sua experiência, mas os dirigentes chegaram à conclusão de que só a sua presença não será suficiente para "enquadrar" o elenco.

O jeito, então, foi reforçar o comando da delegação que vai à Copa. Vice-presidente do Comitê Executivo da federação e presidente da Liga Profissional, o cartolão Sory Diabate foi nomeado chefe da delegação. Ele tem bom trânsito com os jogadores. E o ex-jogador Basile Bole, nascido na Costa do Marfim mas criado na França, onde fez toda a sua carreira e chegou a defender os Bleus, vai servir como uma espécie de conselheiro de Eriksson.

Bole seria integrado à comissão técnica, mas o sueco teria torcido o nariz. A solução foi transformá-lo em conselheiro. "Meu principal objetivo é fazer a ponte entre os jogadores e a comissão técnica", definiu Bole, deixando claro que o relacionamento não é algo fácil nos Elefantes.

Diabate segue o mesmo raciocínio, mas, com um tom um pouco mais duro, foi logo avisando. "Vou procurar dar a melhor condição de trabalho possível aos jogadores. Mas aqui, deve-se privilegiar os interesses do grupo." Para ele não há problemas insuperáveis, mas admite que terá de conversar muito para aproximar os atletas de um objetivo maior, que é pelo menos superar a primeira fase do Mundial.

O problema é que a Costa do Marfim também é uma espécie de Torre de Babel do futebol globalizado. Dos 30 jogadores pré-convocados por Eriksson, apenas os goleiros Angban e Daniel Yeboah atuam no país, ambos no ASEC Abidjan. Os outros 28 estão em 12 países diferentes. Tem gente até em Israel e na Romênia.

Esse distanciamento de casa compensado por fama e salários que jamais receberiam se estivessem jogando na Costa do Marfim, fez com que perdessem o sentimento patriótico, consideram alguns jornalistas do país. E Eriksson, o que pensa? O sueco está preocupado. "Se não jogarmos como uma equipe, não iremos impressionar na Copa. Qualidade não é o suficiente no futebol. É preciso trabalhar junto."