Costa Rica confirma que Bryan Oviedo está fora da Copa do Mundo

SAN JOSÉ - O médico da seleção da Costa Rica, Alejandro Ramirezhas, informou neste domingo que o zagueiro Bryan Oviedo não se recuperará a tempo para disputar a Copa do Mundo, a partir do mês que vem, no Brasil. Atuando pelo Everton, ele quebrou a perna durante partida contra o Stevenage, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, em janeiro, e vem fazendo tratamento intensivo desde então.

"Foi pedido a ele que fizesse alguns exercícios físicos numa superfície dura, mas ele sentiu algumas dores", afirmou Ramirezhas, em entrevista para a imprensa costa-riquenha. "Isso quer dizer que o jogador não estará fisicamente preparado para jogar na Copa do Mundo."

Bryan Oviedo vinha sendo titular da defesa da Costa Rica, que está no Grupo D da Copa do Mundo e faz sua estreia contra o Uruguai, em 14 de junho, no Castelão, em Fortaleza.

Na sequência, a seleção costa-riquenha pega a Itália na Arena Pernambuco, no dia 20, no Recife, e termina a primeira fase diante da Inglaterra, no dia 24, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Oviedo não é o primeiro jogador que disputa o Campeonato Inglês a ficar fora da Copa do Mundo por contusão. Ele se junta ao atacante belga Christian Benteke, do Aston Villa e aos ingleses Jay Rodriguez, do Southampton, Andros Townsend, do Tottenham, além de Theo Walcott, que atua pelo Arsenal.