Costa Rica confirma Vila Belmiro como campo de treino

SÃO PAULO - A seleção da Costa Rica confirmou nesta segunda-feira que vai ficar em Santos e treinar no estádio da Vila Belmiro durante a Copa do Mundo de 2014. O anúncio foi realizado pelo prefeito da cidade, Paulo Alexandre Barbosa, e pelo presidente da Federação Costarriquenha de Futebol, Eduardo Li, em evento pela manhã.

A equipe da América Central é a segunda seleção a confirmar estada em Santos. A primeira foi o México, que no último sábado escolheu o CT Rei Pelé como local de treinamentos. O dirigente costarriquenho disse ter escolhido a cidade de Santos por ela ser parecida com o país caribenho e pelos cálculos dele, cerca de 170 pessoas devem integrar a delegação da equipe, que está no grupo da morte da Copa do Mundo ao lado de três campeões do mundo: Uruguai, Itália e Inglaterra.

A Costa Rica deve vir para Santos antes da Copa para conhecer a cidade. A visita deve ser no dia 26 de janeiro, durante o aniversário da cidade, quando deve realizar um amistoso na Vila Belmiro. Apesar de escolher a concentração no litoral paulista, todos os jogos da equipe na primeira fase serão em outros estados. A estreia contra o Uruguai será em Fortaleza, o segundo jogo, diante da Itália, no Recife, e a despedida da primeira fase será em Bela Horizonte, contra a Inglaterra.