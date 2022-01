Philippe Coutinho será avaliado no Aston Villa e técnico quer escalá-lo contra o Manchester United

O meia-atacante brasileiro Philippe Coutinho pode fazer a sua estreia pelo Aston Villa neste sábado contra o Manchester United, em Birmingham, pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês. A possibilidade foi anunciada pelo técnico Steven Gerrard, após o time ter sido eliminado em sua estreia pela Copa da Inglaterra, já na terceira fase, pelo próprio United com derrota por 1 a 0, no estádio Old Trafford, em Manchester.

Philippe Coutinho viajou de Barcelona para a França, onde se submeteu a um exame médico enquanto esperava a liberação de uma licença de trabalho exigida pelo governo do Reino Unido.

Leia Também Ronaldo compara situação do Cruzeiro a de paciente grave na UTI e explica saída de Fábio

"Vamos ver na quarta-feira em que condição ele está e decidir se está apto a jogar. Mas, sim, espero que ele esteja disponível", disse Gerrard.

O brasileiro foi contratado pelo Aston Villa por empréstimo junto ao Barcelona até o final desta temporada. A negociação marca o retorno de Philippe Coutinho ao futebol inglês, onde brilhou pelo Liverpool.

O jogador testou positivo para a covid-19 no dia 30 de dezembro e passou a virada do ano isolado. Durante o período, ele manteve a forma em casa e está em condições de jogo no momento. Sua última partida oficial foi no dia 12 de dezembro contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. No Aston Villa, o brasileiro deve ter mais minutos em campo.

"Ele é um jogador com quem gostava de jogar anteriormente e sei que o resto da equipe aqui no Aston Villa irá se beneficiar da sua qualidade e experiência. Sua presença será inestimável devido às lesões e à Copa Africana (de Nações), que reduziu nossas opções de ataque", comentou Gerrard.