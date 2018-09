CPB comemora Dia do Atleta Paralímpico com diversas atividades para crianças

Em celebração ao Dia do Atleta Paralímpico, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) vai celebrar neste sábado, a partir das 8h30, um megaevento em 48 cidades, em todos os Estados e no Distrito Federal. A ideia é oferecer experimentação do esporte adaptado para cerca de 7.200 crianças, entre 10 e 17 anos. A participação é livre e gratuita.

"A iniciativa de criar o Festival Paralímpico visa dar a crianças de todo o Brasil o primeiro contato com o esporte paralímpico. Estaremos nos 26 Estados e no Distrito Federal, no que será um passo de imensurável importância para a massificação do Movimento. Será uma maneira de celebrarmos nossos maiores ídolos e fomentarmos o esporte em sua iniciação", disse Mizael Conrado, presidente do CPB.

Cerca de 2.500 pessoas, entre profissionais de Educação Física e voluntários, vão fazer a programação do evento, que terá modalidades como atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, parabadminton, parataekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Para além do Festival Paralímpico deste sábado, o CPB ainda está realizando no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, uma experimentação de cinco modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5 e tênis de mesa. Outra ação está ocorrendo na estação Higienópolis-Mackenzie, da linha 4-Amarela do metrô, que recee uma exposição de fotos.

Lista das sedes do Festival Paralímpico:

Acre

Cidade: Rio Branco

Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Aeroporto Velho

Modalidades: Atletismo, bocha e futebol de 7

Alagoas

Cidade: Maceió

Centro de Desporto Recreação Profa Cleonice de Barros - CDR/ CEPA

Modalidades: Bocha, goalball e vôlei sentado

Amapá

Cidade: Macapá

SESI Macapá

Modalidades: Atletismo, Bocha e Goalball

Amazonas

Cidade: Manaus

Mini Vila Olimpica do Colorado

Modalidades: Atletismo, futebol de 5 e goalball

Bahia

Cidade: Salvador

Universidade Federal da Bahia UFBA

Modalidades: Atletismo, futebol de 5 e vôlei sentado

Cidade: Vera Cruz

Colégio Municipal de Vera Cruz

Modalidades: Atletismo, futebol de 5 e vôlei sentado

Ceará

Cidade: Fortaleza

Centro de Formação Olímpica - Arena Castelão

Modalidades: Atletismo, basquete em cadeira de rodas e judô

Espírito Santo

Cidade: Vitória

Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho

Modalidades: Basquete em cadeira de rodas, bocha e goalball

Cidade: Colatina

Centro Universitário do E.S - UNESC

Modalidades: Atletismo, bocha e goalball

Distrito Federal

Cidade: Brasília

Centro Integrado de Educação Física- CIEF

Modalidades: Atletismo, basquete em cadeira de rodas e bocha

Goiás

Cidade: Goiânia

ESEFFEGO - UEG

Modalidades: Atletismo, badminton e vôlei sentado

Cidade: Anápolis

Ginásio Internacional Newton de Faria

Modalidades: Atletismo, goalball e vôlei sentado

Maranhão

Cidade: São Luís

Universidade Federal do Maranhão

Modalidades: Atletismo, judô e tênis de mesa

Minas Gerais

Cidade: Belo Horizonte

Complexo Esportivo PUC Minas

Modalidades: Atletismo, bocha e futebol de 5

Cidade: Varginha

Campus II – Rodovia BR 491 (Varginha - Elói Mendes) Km 232

Modalidades: Atletismo, goalball e tênis de mesa

Cidade: Uberlândia

Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia

Modalidades: Bocha, goalball e vôlei sentado

Mato Grosso do Sul

Cidade: Campo Grande

Espaço Cultural e Poliesportivo Unigran (Badminton e vôlei sentado)

Pátio da Unigran (Goalball)

Cidade: Dourados

Clube Indaiá

Modalidades: Atletismo, basquete em cadeira de rodas e bocha

Mato Grosso

Cidade: Cuiabá

Complexo Ginásio Dom Aquino

Modalidades: Atletismo, basquete em cadeira de rodas e futebol de 5

Pará

Cidade: Belém

Universidade Estadual do Pará

Modalidades: Atletismo, bocha e goalball

Cidade: Marabá

Centro de Convenções Leonildo Rocha

Modalidades: Bocha, judô e tênis de mesa

Paraíba

Cidade: João Pessoa

Vila Olímpica Parayba

Modalidades: Atletismo, bocha e goalball

Cidade: Campina Grande

DELC – Departamento de Esporte Lazer e Cultura – Petrônio Colégio e Curso

Modalidades: Atletismo, bocha e parataekwondo

Paraná

Cidade: Curitiba

Centro Esportivo Oswaldo Cruz

Modalidades: Atletismo, bocha e parataekwondo

Cidade: Cascavel

Completo Esportivo Ciro Nardi

Modalidades: Atletismo, basquete em cadeira de rodas e bocha

Cidade: Maringá

Ginásio de Esporte Valdir Pinheiro (bocha e vôlei sentado)

Estádio Willie Davids (atletismo)

Cidade: Pontal do Paraná

Associação Banestado

Modalidades: Atletismo, bocha e tênis de mesa

Pernambuco

Cidade: Recife

Núcleo de Educação Física e Desporto da Universidade Federal de Pernambuco

Modalidades: Atletismo, badminton e bocha

Piauí

Cidade: Teresina

Setor de Esportes da UFPI

Modalidades: Atletismo, bocha e vôlei sentado

Rio de Janeiro

Cidade: Rio de Janeiro

Club de Regatas Vasco da Gama

Modalidades: Futebol de 7, judô e vôlei sentado

Rio Grande do Norte

Cidade: Natal

CAIC Lagoa Nova

Modalidades: Atletismo, bocha e goalball

Rio Grande do Sul

Cidade: Santo Ângelo

URI Santo Ângelo e Ginásio Marcelo Mimoso

Modalidades: Bocha, goalball e vôlei sentado

Cidade: Porto Alegre

Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE)

Modalidades: Atletismo, basquete em cadeira de rodas e goalball

Cidade: Gravataí

Ginásio Aldeião

Modalidades: Goalball, natação e vôlei sentado

Rondônia

Cidade: Porto Velho

Ginásio Cláudio Coutinho (bocha e tênis de mesa)

Estádio Aluízio Ferreira (atletismo)

Roraima

Cidade: Boa Vista

Instituto Federal de Roraima

Modalidades: Bocha, goalball e tênis de mesa

Santa Catarina

Cidade: Itajaí

Centreventos Gov. Luiz Henrique da Silveira

Modalidades: Bocha, judô e tênis em cadeira de rodas

Cidade: Joinville

Centro de Convenções Edmundo Doubrawa

Modalidades: Atletismo, basquete em cadeira de rodas e bocha

Cidade: Lajes

Ginásio Ivo Silveira (vôlei sentado)

Colégio Industrial (bocha)

Estádio Vidal Ramos Junior (atletismo)

Cidade: Blumenau

Uniasselvi

Modalidades: Bocha, futebol de 7 e tênis de mesa

Cidade: Florianopólis

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Modalidades: Atletismo, bocha e goalball

São Paulo

Cidade: São Paulo

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro

Modalidades: Atletismo, goalball e vôlei sentado

Cidade: São José do Rio Preto

Centro Regional Eventos

Modalidades: Atletismo, basquete em cadeira de rodas e bocha

Cidade: Suzano

SESI Suzano

Modalidades: Bocha, goalball e vôlei sentado

Cidade: Campinas

Unicamp

Modalidades: Atletismo, judô e tênis em cadeira de rodas

Cidade: Itu

SESI - ITU

Modalidades: Atletismo, bocha e goalball

Sergipe

Cidade: Aracaju

Ginásio de esportes UFS (Universidade Federal de Sergipe)

Modalidades: Atletismo, parabadminton e vôlei sentado

Tocantins

Cidade: Palmas

Universidade Federal do Tocantins

Modalidades: Atletismo, bocha e tênis de mesa