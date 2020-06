CPB lança programa online gratuito de atividade física para deficientes

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou uma plataforma de atividades físicas para pessoas com deficiência, chamada Movimente-se. O programa de aulas é gratuito, sendo voltado para deficientes físicos e visuais. E o seu intuito é de democratizar a prática de exercício físico para cadeirantes, paralisados cerebrais, amputados e deficientes visuais que nunca praticaram atividades físicas ou que não possuem orientação profissional adequada.

"Projetos como este consolidam o Comitê Paralímpico Brasileiro em uma posição de vanguarda na inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, uma das nossas missões como instituição. Nestes tempos de pandemia e distanciamento social, o Movimente-se terá ainda mais relevância na transformação da vida das pessoas e também de seus familiares", explica Mizael Conrado, presidente do CPB.

A primeira etapa do Movimente-se tem seis módulos, sendo um por semana e sempre às segundas-feiras. Ele é exibido através do canal do CPB no YouTube e no site desta ação www.movimentoparalimpico.com.br.

A iniciativa também conta com cinco vídeos semanais, diferenciados por tipos de deficiência. E as aulas para deficientes visuais possuem dois vídeos, sendo um legendado para baixa visão e outro com o serviço de audiodescrição - ambos possuem o mesmo conteúdo de exercícios.

E aí, você já treinou hoje? Nossa plataforma Movimente-se tá aí pra ajudar as pessoas com deficiênia a não ficarem paradas. O Roberto Alcalde, da natação e que está no vídeo de exercícios para cadeirantes, veio deixar o convite para vocês!https://t.co/M6Qm4ctMUL pic.twitter.com/auGkXX0feJ — Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB (@cpboficial) June 2, 2020

O programa será ministrado pelos técnicos do CPB e atletas paralímpicos, que demonstrarão como realizar exatamente os movimentos dos exercícios. Para a primeira aula, representantes do atletismo e natação foram os convidados para exemplificar as atividades e as realizaram diretamente de suas respectivas casas. "É muito legal ter uma pessoa com deficiência fazendo o exercício para mostrar que é possível realizar a atividade proposta", comentou Vinícius Rodrigues, recordista mundial e medalhista no Mundial de Dubai, em 2019, nos 100m da classe T63 (para amputados de perna).