Craig Reedie é escolhido novo presidente da Wada

MOSCOU - O Comitê Olímpico Internacional (COI) escolheu nesta sexta-feira o britânico Craig Reedie para se tornar o próximo presidente da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), cargo hoje ocupado pelo australiano John Fahey.

Um dos atuais vice-presidentes do COI, Reedie disse que foi escolhido nesta sexta e venceu a disputa que travava com outros dois candidatos ao cargo: o ex-atleta norte-americano Edwin Moses, bicampeão olímpico na prova dos 400 metros com barreiras, e o francês Patrick Schamasch, ex-diretor médico do COI.

Desta forma, Reedie foi escolhido pelo comitê executivo do COI para suceder Fahey, ex-ministro australiano que deixará o cargo em novembro, depois de ocupar a presidência da Wada por seis anos.

Aos 72 anos de idade, Reedie já é um membro do comitê executivo da Wada e era tido como o favorito para o cargo maior da mais importante entidade antidoping.

Embora tenha sido escolhido pelo COI nesta sexta-feira, o britânico só terá o seu novo posto oficialmente confirmado em novembro, quando ocorrerá a eleição da Wada durante a Conferência Mundial sobre Doping no Esporte, marcada para acontecer entre os dias 12 e 15 daquele mês. A eleição, porém, será apenas uma mera formalidade.