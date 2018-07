Craque comemora exibição da equipe em Barueri: 'Encaixou'

BARUERI - Neymar saiu de campo aplaudido pela torcida e elogiado. Parece ter saído de Barueri, sobretudo, satisfeito com o conjunto do time santista. Segundo o atacante, a equipe da Vila Belmiro conseguiu dar mais um passo para chegar ao estágio que a levou ao título da Copa Libertadores no ano passado.

"Encaixou. O Santos está consistente. Está fazendo gols e não está mais sofrendo lá atrás. Está encontrando o equilíbrio, a nossa identidade, para que a gente fique como a equipe que ganhou a Libertadores."

Autor das principais jogadas do Santos contra o Comercial, Neymar disse que não se importou em ser, mais uma vez, o principal alvo das faltas dos adversários. Graças a ele, quase toda a defesa do Comercial levou cartão amarelo. "Dor eu curo treinando", brincou.

O craque santista ficou em campo durante o jogo todo, apesar de ter enfrentado uma maratona de carnaval - ele assistiu à folia dos trios elétricos em Salvador no domingo, na noite seguinte, aos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio. "Cansar pra que? Ainda sou jovem, tenho 20 anos."

O lance mais badalado da noite, a sequência de dribles durante arrancada que resultou no gol de Ibson, lembrou o que deu a Neymar o título de autor do gol mais bonito em 2011. Mas embora a jogada tenha sido praticamente toda feita por ele, o craque santista preferiu enaltecer a finalização de Ibson. "Se ele não tivesse feito o gol, não teria valido nada a jogada."

Ele, no entanto, destacou o fato de ter sido puxado e empurrado durante a arrancada, mas ter resistido à falta. "Consegui segurar pra ficar em pé ali."

"Ele é assim. Em um lance ele vai e faz isso aí", comentou Muricy Ramalho sobre o jogador. O técnico disse até que não se importa em tê-lo liberado para brincar o carnaval. "Ele vai lá, mas volta, treina e joga. Não tem problema. Eu também já fui jovem e gostei de fazer as minhas coisas."

À vontade. Outro que saiu satisfeito com sua atuação em Barueri foi Juan. O lateral-esquerdo disse estar totalmente familiarizado com o jeito de o Santos atuar, embora tenha feito ontem apenas o seu segundo jogo pelo time. "Estou muito à vontade. A qualidade é muito grande e isso facilita tudo."