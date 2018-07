Craque dribla as poças e faz quatro

Os holofotes estavam todos em cima de Neymar antes da partida. O Barcelona não vê a hora de contar com ele, e o craque mais uma vez mostrou que vale o investimento que o clube espanhol se dispõe a fazer. Mesmo com campo encharcado e um adversário desesperado para vencer e não cair, o craque da Vila Belmiro marcou os quatro gols da vitória por 4 a 0 sobre o União Barbarense e assumiu a artilharia do Estadual com 12.

Antes de começar a partida, todo mundo queria falar com Neymar, o astro em campo. Além da idolatria dos torcedores, ele falou sobre a possibilidade de jogar no Barcelona (leia mais ao lado). Antes de a bola rolar, o técnico interino Tata - substituindo Muricy Ramalho, que se recupera de uma diverticulite - começou a ganhar o jogo. Isso porque todo mundo esperava o Santos com dois atacantes, inclusive o técnico Claudemir Peixoto.

Mas o auxiliarde Muricy escalou Neymar, Giva e Patito Rodriguez juntos e com isso anulou o zagueiro da sobra que o Barbarense teria, já que entrou em campo com três beques. Com a marcação um contra um ficou tudo mais fácil.

O adversário inesperado foi o gramado. Com muitas poças, o que mais se viu foram jogadores precisando driblar a água. Exceto Neymar, que por ser diferenciado conseguiu jogar como quis com a bola pelo alto. E não demorou para o show começar.

Aos sete minutos, Cícero deu um lançamento para o meio da área, Neymar dominou com categoria e bateu cruzado, para abrir o placar. O Santos continuou no ataque e aos 26 ampliou. Guilherme Santos cruzou rasteiro da esquerda, Patito desviou e Neymar, sem goleiro e nada à frente, tocou de leve na bola e mandou para as redes. Para não falar que só Neymar brilhou, Rafael fez uma grande defesa aos 25, em um chute de Cesinha, o único perigoso do Barbarense.

Para completar o show. No segundo tempo, nada mudou. O Santos continuava em ritmo de treino e o limitado time do interior só ficava olhando. Os mais distraídos nem conseguiram ver o terceiro gol.

Aos 48 segundos, Patito partiu da ponta-esquerda e cruzou na primeira trave para Neymar tocar na saída de Walter.

E para fechar com chave de ouro e com uma variação de repertório de gols, Neymar partiu em velocidade aos cinco minutos, deixou dois para trás na corrida e mesmo com um marcador em sua cola bateu no canto esquerdo do goleiro.

E ele não cansou. Aos 21, recebeu passe de Patito Rodriguez e tocou na saída do goleiro. Dessa vez a bola caprichosamente bateu na trave e voltou para as mãos do goleiro. No minuto seguinte, Neymar ainda fez outro gol, mas impedido. Não fez falta. Fim do espetáculo em Santa Bárbara d'Oeste.