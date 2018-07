Craques do Brasileirão não decepcionam na Argentina

Dois jogadores que tinham a presença na seleção cobrada pelos torcedores e pela imprensa aproveitaram bem a chance que tiveram ontem. Diego Cavalieri e Fred foram decisivos na conquista do Superclássico das Américas e apresentaram suas credenciais para continuar no grupo quando Mano Menezes puder contar com os jogadores que atuam na Europa.

O goleiro teve pouco trabalho durante os 90 minutos, mas deu uma injeção de ânimo na equipe - que vinha do baque de ter levado o segundo gol aos 44 minutos - ao defender logo a primeira cobrança na série de pênaltis. Ele voou no canto direito e pegou o chute de Martínez. No tiro seguinte Montillo mandou por cima e deu ao Brasil a vantagem que acabou sendo decisiva.

Fred transformou em ouro a única chance que teve para marcar no tempo regulamentar.. Aos 38 minutos do segundo tempo, ele desviou um chute torto de Jean e colocou a bola na rede. E na disputa por pênaltis mostrou frieza e precisão para deslocar o goleiro na quarta cobrança, num momento em que se errasse o placar ficaria empatado.

"Aqui na Bombonera me sinto em casa", disse, em alusão ao fato de também ter marcado no jogo entre Fluminense e Boca Juniors pela Libertadores. "Fazer gol na Argentina é especial."

O gol em sua volta à seleção depois de um período de rusgas com Mano Menezes foi importante para mostrar ao treinador que, quando tiver o grupo completo (com os jogadores que atuam na Europa), ele pode ser o homem de área se o esquema que vem sendo utilizado - sem centroavante - não estiver funcionando.

O técnico tem armado a seleção no 4-2-3-1, com Neymar como homem mais avançado. A linha de três atrás dele hoje é formada por Hulk, Oscar e Kaká.

A partir de agora o foco de Mano Menezes será na preparação do time para a Copa das Confederações, que será disputada em seis cidades brasileiras (Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador) entre 15 e 30 de junho. Será a terceira competição de Mano no cargo. Na Copa América de 2011 o time caiu nas quartas de final, e na Olimpíada foi vice-campeão.

O nível dos amistosos do primeiro semestre será bem maior do que os deste ano. Dia 6 de fevereiro o Brasil enfrentará a Inglaterra em Wembley, e em junho receberá a Inglaterra no Maracanã e a França no Mineirão antes da Copa das Confederações.