Craques e luxo para ofuscar escândalos

Atolada em escândalos de corrupção, a Fifa manipula o próprio futebol e sua festa de gala, amanhã, como uma cortina de fumaça para tentar abafar a acirrada disputa de poder na entidade e que já afetou sua credibilidade.

Amanhã, em Zurique, a entidade máxima do esporte promove sua principal festa, concluindo a temporada 2011 com um desfile de craques. Joseph Blatter, presidente da Fifa, não hesitará em usar a popularidade de Lionel Messi e outros jogadores para tentar limpar sua imagem e mostrar que, graças a ela, o futebol atingiu seu ponto mais alto no cenário mundial.

Messi deve vencer pela terceira vez o troféu de melhor jogador do mundo e se igualará a Ronaldo e Zidane. O Barcelona será consagrado como a base de uma seleção mundial e entrará para a lista das grandes equipes da história do esporte. Pep Guardiola é o favorito ao título de melhor treinador do mundo, apontado por alguns como tendo revolucionado o esporte, chegando a escalar um time sem zagueiros.

Entre os brasileiros, Neymar confirmou sua participação no evento e concorre para estar na seleção mundial. O santista também busca o prêmio de gol mais bonito da temporada. Já Marta caminha para seu sexto título entre as mulheres, recorde absoluto.

Tapete. Mas o tapete vermelho que a Fifa colocará na porta de seu evento não servirá apenas para receber craques, mas também para tentar esconder a sujeita de 2011. Blatter, atacado por rivais e promovendo uma verdadeira batalha contra seus inimigos, usará o evento transmitido a todo o mundo para insistir que sua gestão revolucionou o mundo da bola.

A entidade usará o brilhantismo do Barcelona para mostrar que o futebol ainda encanta. A Fifa também vai apostar no sucesso de sua Copa do Mundo de futebol feminino para mostrar que nunca o esporte atingiu tantas pessoas. A opulência também marca a festa, num sinal da Fifa de que nem a crise econômica mundial a atingiu. Em pouco mais de dez anos, a Fifa multiplicou sua renda e acumulou reservas de mais de US$ 1 bilhão.

Apesar dos esforços, a festa promete ter um gosto azedo para os cartolas reunidos no luxo de Zurique. Blatter está sendo cobrado a dar uma solução aos escândalos de corrupção e já há quem defenda que ele peça demissão ainda em 2012 se não chegar a uma solução. Para o presidente do Bayern, Uli Hoeness, Blatter deve sair se "não limpar a lama".

A batalha de Blatter é travada em várias frentes, envolvendo ex-dirigentes, ex-funcionários e inimigos em várias partes do planeta. Mas a maior ameaça que pesa sobre ele é justamente seu relacionamento com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira.

Blatter havia prometido divulgar documentos que revelariam subornos para o brasileiro e ao ex-presidente da Fifa, João Havelange, aniquilando qualquer chance de Teixeira conquistar o poder em 2015. A imprensa inglesa chega a especular que Teixeira estaria preparando sua saída da Fifa, com informações filtradas pela própria entidade para fragilizar o brasileiro. Mas aliados de Teixeira já alertam que Blatter tem adiado a publicação, alegando problemas legais, por justamente saber que a resposta de Teixeira com acusações sobre seu mandato podem fazer com que a festa de amanhã seja a última de sua carreira.