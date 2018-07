Craques também usaram as mãos para enganar a arbitragem e marcar gols importantes SÃO PAULO - Tentar enganar o juiz e fazer um gol com a mão não é um privilégio do atacante Barcos, do Palmeiras. Em lances muito semelhantes, grandes jogadores também tentaram burlar as regras. Maradona ajudou a Argentina a eliminar a Inglaterra nas quartas de final da Copa de 1986. Desmascarado pelas poucas câmeras de TV que acompanhavam o jogo, o astro afirmou que havia sido "la mano de Dios".