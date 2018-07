CRB derrota o Joinville e entra na briga pelo G4 da Série B do Brasileiro

Com o resultado positivo, o CRB subiu para os 22 pontos e deixou para trás o Criciúma, que começou a rodada em quarto lugar. O Joinville, por outro lado, é apenas o 17.º, com 11 pontos, e vai amargar mais uma rodada na zona de rebaixamento.

Desde o começo, o time alagoano mostrou que não estava para brincadeira. Entrou com uma postura agressiva e com menos de 15 minutos teve dois gols anulados, em finalizações de Welinton Júnior e Luidy, ambas em impedimento. Sofrendo na defesa, o Joinville demorou para se encontrar no jogo e equilibrar as ações. Quando chegou ao ataque, o time catarinense também não agradou.

Apesar do crescimento do Joinville nos minutos finais, foi o CRB quem abriu o placar. Aos 46 minutos, Zé Carlos antecipou a marcação e desviou de cabeça cruzamento preciso de Gerson Magrão.

Em uma falha do goleiro Juliano, o Joinville conseguiu o empate logo no começo do segundo tempo. Depois de cruzamento de Everton Silva, o camisa 1 alagoano não conseguiu segurar e soltou nos pés de Heliardo, que não desperdiçou e empurrou para o fundo das redes.

O empate deixou o jogo aberto, mas a defesa dos mandantes falhou novamente e o CRB voltou a ficar na frente. Aos 21 minutos, William Magrão cobrou escanteio à meia altura, Bruno Aguiar passou da bola e Assisinho ficou livre na pequena área para completar sem dificuldades para a meta.

Os catarinenses se encheram de atacantes, mas quem seguiu dominando foi o CRB. Os alagoanos foram mais perigosos nos contra-ataques. Se a parte técnica não era das melhores, o Joinville tentou chegar na raça em busca do empate. Juliano foi obrigado a fazer duas grandes defesas em finalizações de longe de Ligger e Gabriel.

Em contra-ataque, porém, o CRB matou o jogo. Gerson Magrão recebeu no vazio e rolou para Roger Gaúcho finalizar a partida aos 46 minutos.

Pela 14.ª rodada, os dois times voltam a campo neste sábado. Às 16 horas, o Joinville encara o Brasil-RS, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Um pouco mais tarde, às 21 horas, o CRB recebe o Goiás, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 3 CRB

JOINVILLE - Oliveira; Éverton Silva, Bruno Aguiar, Ligger e Júnior; Bertotto (Pereira), Paulinho Dias (Erick Luís) e Carlos Alberto; Dodô (William Barbio), Heliardo e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Hemerson Maria.

CRB - Juliano; Bocão, Adalberto, Flávio Boaventura e Diego; Olívio, Matheus Galdezani e Gerson Magrão; Welinton Júnior (Assisinho) Luidy (Roger Gaúcho) e Zé Carlos (Lúcio Maranhão). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Zé Carlos, aos 46 minutos do primeiro tempo; Heliardo, aos 10, Assisinho, aos 24, e Roger Gaúcho, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ligger e Heliardo (Joinville); Flavio Boaventura, Bocão, Matheus Galdezani, Lúcio Maranhão e Roger Gaúcho (CRB).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 33.710,00.

PÚBLICO - 3.008 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).