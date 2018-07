CRB vence Tupi por 3 a 0 e garante vice-liderança da Série B

O CRB segue em grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o time alagoano chegou à quarta vitória seguida ao bater o Tupi por 3 a 0, no Estádio Rei Pelé, pela 16ª rodada. Com isso assumiu a vice-liderança da competição.

Com 31 pontos, o CRB fica empatado com líder Vasco, que tem um saldo de gols melhor. O time carioca e entra em campo no sábado, contra o Luverdense, no complemento da rodada. Os dois têm o melhor ataque, com 26 gols cada. Atlético-GO, com 29 pontos, e Ceará, com 27, completam o G4, mas não podem alcançar o time do técnico Mazola Júnior nesta rodada.

Já o Tupi permanece com 12 pontos, na penúltima colocação e pode ainda ser ultrapassado pelo lanterna Sampaio Corrêa, que tem dois pontos a menos e recebe o Bahia nesta sexta-feira. O time mineiro parece sem forças para reagir.

Empurrado pela torcida, o CRB começou imprimindo pressão sobre o adversário e levou perigo ao gol de Rafael Santos. Depois de algumas chances desperdiçadas, o artilheiro Zé Carlos abriu o placar aos 29 minutos. A jogada começou em chute de Roger Gaúcho. O goleiro do Tupi deu rebote e o centroavante completou de cabeça para fazer a festa no Rei Pelé. Ele, porém, estava impedido.

A resposta do Tupi aconteceu dez minutos mais tarde, em toque de mão de Flávio Boaventura dentro da área em que o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva marcou pênalti. Na cobrança, no entanto, Jonathan parou na defesa de Júlio César, que caiu no canto esquerdo e levou a torcida à loucura novamente.

Logo no início do segundo tempo, com dois minutos de bola rolando, o time da casa ampliou. Em bela jogada individual, Matheus Galdezani invadiu a área e bateu cruzado para dobrar a vantagem do time alagoano. Para fechar o placar clássico, aos 36 minutos, Zé Carlos lançou Welinton Júnior e o atacante, que havia acabado de entrar, matou no peito e finalizou com estilo.

As duas equipes voltam a campo no sábado, dia 23 de julho, às 16 horas, pela 17ª rodada da Série B. O CRB enfrenta o Paysandu na Curuzu, em Belém (PA), e o Tupi recebe o Atlético-GO no Municipal de Juiz de Fora (MG).

FICHA TÉCNICA:

CRB 3 x 0 TUPI

CRB - Júlio César; Bocão, Diego Jussani, Flávio Boaventura e Diego; Olívio, Matheus Galdezani (Somália), Gerson Magrão e Roger Gaúcho (Assisinho); Luidy (Welinton Junior) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

TUPI - Rafael Santos; Douglas, Rodolfo Mol, Gabriel Santos e Bruno Costa; Renan Teixeira, Rafael Jataí, Vinícius Kiss, Gabriel Sacilotto (Thiago Espíndula) e Jonathan (Recife); Octávio (Rubens). Técnico: Estevam Soares.

GOLS - Zé Carlos, aos 29 minutos do primeiro tempo. Matheus Galdezani, aos 2, e Welinton Junior, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Santos, Gabriel Santos, Bruno Costa e Renan Teixeira (Tupi).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).C