Cremesp investiga médico brasileiro citado em suposto esquema de doping

O Cremesp informou que a sindicância aberta para apurar o caso citado pela reportagem tramita em sigilo processual. Em média, uma sindicância do Conselho demora entre seis meses e dois anos para ser concluída. O Cremesp informou ainda, em resposta a pedido da reportagem, que o médico Júlio César recebeu uma pena pública - Pena C (Censura Pública) - referente à infração a nove artigos do Código de Ética Médica, em 2011, também relacionada com o doping de atletas. Na ocasião, Júlio César teria defendido publicamente a adoção de práticas não convencionais ou ilícitas para tornar os atletas mais competitivos.

Especialista em medicina ortomolecular, o médico Júlio César é dono da clínica médica Hilarotes, em Piracicaba, um centro de medicina avançada, procurado por atletas de todo o País. Na segunda-feira (12), ele atendia um conhecido atleta da natação. Formado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Alves figura em listas que destacam os médicos mais conceituados da cidade. Desde a segunda-feira (12), ele foi procurado pela reportagem, mas não retornou as ligações.

Em 2013, em entrevista a um canal de esportes, Alves afirmou que o doping sempre existiu e que seria "hipocrisia" não admitir isso. Ele se referiu na entrevista à pena de advertência pública que recebeu em 2011 do Cremesp, alegando que foi em decorrência de suas declarações sobre o doping no esporte. "Deram uma pena de censura pública em órgão oficial. Eu, com 25 anos de profissão, 58 de idade, fui apenado sem ter denúncia de paciente e nenhum ilícito médico, só pelas minhas declarações", afirmou, na ocasião.