Criciúma e Internacional se enfrentam com os reservas pela Primeira Liga Ainda sem vencer no Campeonato Gaúcho, o Internacional quer seguir colhendo os frutos na Primeira Liga. A equipe pode confirmar a primeira colocação do Grupo A nesta quinta-feira, quando enfrenta o já eliminado Criciúma às 21h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela terceira rodada.