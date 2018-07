Criciúma é o 2º a subir e Azulão ainda sonha

O Vitória esteve muito perto de chegar à elite ao fazer 1 a 0 no Joinville (gol de Willian) e somar provisoriamente 72 pontos. Mas o sonho baiano terminou no último minuto do jogo, quando Leandro Carvalho empatou. O resultado deixou o Vitória em 4.º, com 70 pontos, mesma pontuação do Atlético-PR, o 3.º.

Após empatar com o Goiás por 1 a 1, no ABC, o São Caetano, com 68, ainda tem esperanças. Precisa bater o Guarani na última rodada e secar Vitória (pega o Ceará, em casa) ou Atlético-PR (encara o Paraná, em casa).

O Guarani saiu na frente do CRB, mas levou a virada por 2 a 1 e agora, com 41, precisa ganhar do São Caetano para fugir do rebaixamento. Também com 41, o Bragantino tem de vencer o Boa. Já o Guaratinguetá, com 40, só escapa da degola se bater o Barueri e Bragantino ou Guarani perder.