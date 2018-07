Criciúma goleia e volta a liderar a competição Aproveitando-se do tropeço do Vitória, batido pelo Paraná por 3 a 1, o Criciúma voltou a ser líder da Série B do Brasileiro ao golear o Boa Esporte por 4 a 0. O time catarinense soma 61 pontos, contra 60 do rival baiano. Os gols foram de Marlon, Giovanni Augusto, França e Eric. Já no triunfo do Paraná sobre o Vitória marcaram Arthur (2) e Wendel, com Elton descontando. O Goiás, 3.º, venceu de virada o América-MG por 2 a 1 e foi aos 58 pontos. E teve mais uma goleada: Ceará 4 a 0 no América-RN, com gols de Mota (2), Eusébio e Magno Alves.