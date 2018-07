Criciúma joga para reassumir a liderança

O Tigre foi beneficiado pelas derrotas de Goiás (3 a 2 para o ABC) e Vitória (1 a 0 para o São Caetano) ontem e, se fizer os três pontos, fica isolado na ponta.

Já sem pretensões de acesso, mas flertando com a zona de rebaixamento, o Bugre entra em campo, com a mesma escalação do empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, para confirmar sua presença na Série B em 2013.

Quem está na briga pelo acesso é o São Caetano, que ontem foi até o Barradão e, com gol de Pedro Carmona, obteve importante triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, que pode cair para terceiro.

O Azulão está em quarto e hoje seca o Atlético-PR, dois pontos atrás, no duelo com o Guaratinguetá, no Ecoestádio. Só o triunfo leva os paranaenses de volta ao G-4. Acontece que os paulistas, primeiro fora da zona de degola, também necessitam vencer.

Também querendo fugir da degola, o Bragantino visita o ASA.