Criciúma só empata com o Bragantino e tem vaga no G4 da Série B ameaçada O Criciúma perdeu a chance de se consolidar no G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira ao empatar com o desesperado Bragantino por 1 a 1, em pleno estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Devido ao tropeço, o time catarinense corre o risco de perder algumas posições no complemento da 12.ª rodada.