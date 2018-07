'Criei uma dúvida para o Tite', diz Giuliano na seleção

O meia Giuliano disse na madrugada desta quinta-feira, em Natal, ter cumprido o objetivo pessoal ao ser escolhido como titular da seleção brasileira para o jogo com a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A assistência para um dos gols na vitória por 5 a 0 na Arena das Dunas deixou o jogador do Zenit, da Rússia, confiante em ter igualado a disputa com Paulinho para ser titular.

"Eu queria criar essa dúvida no Tite. Respeito muito o Paulinho, é um jogador de confiança do Tite, mas também tenho experiência e qualidade para fazer essa função no meio-campo", disse o meia na zona mista do estádio. No lance do segundo gol, após tabelar com o lateral Daniel Alves e driblar adversários, Giuliano tocou para Philippe Coutinho fazer o dele. Na terça-feira o Brasil enfrenta a Venezuela, em Mérida.

Giuliano foi uma das quatro novidades da seleção brasileira para o jogo com a Bolívia. Com Paulinho suspenso, o técnico Tite apostou no seu ex-atleta do Internacional em 2009 para formar o setor de meio-campo. A disputa entre os dois jogadores, porém, está indefinida porque o antigo titular volta de suspensão e tem com o treinador uma parceria até mais duradoura, por terem atuado juntos no Corinthians entre 2010 e 2013.

O concorrente de Paulinho disse estar muito contente pela atual fase. "Vivo meu melhor momento na carreira. A ida para o leste europeu desenvolveu meu futebol, tenho trabalhado muito bem. Fico feliz por ter jogado bem e participado de um gol. Segue o meu trabalho com a cabeça boa. Vou deixar para o Tite decidir", afirmou.