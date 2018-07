Crise do Corinthians, derrota do São Paulo e Barrichello na F-1: saiba como foi o fim de semana esportivo

SÃO PAULO - O fim de semana esportivo foi de crise, pelo menos para o torcedor paulista. Apenas a Portuguesa conseguiu sair vitoriosa, e foi uma goleada de 4 a 0 sobre o Corinthians. O São Paulo foi derrotado pelo Grêmio e já vê o risco de rebaixamento voltar a bater em sua porta, enquanto o Santos perdeu a chance de se aproximar do G-4 ao ser batido por 3 a 1 pelo Atlético-MG. Pela Série B, o Palmeiras empatou em 0 a 0 em uma partida de poucas emoções contra o América-RN. Alguns gigantes também sofrem na Europa. O Manchester United começa a temporada com a pior sequência desde a criação da Premier League. Já o Real Madrid foi derrotado pelo Atlético de Madrid e está cinco pontos atrás dos líderes do Espanhol. Na F-1, a grande notícia foi a possibilidade de Rubens Barrichello voltar a pilotar na categoria no GP do Brasil .

BRASILEIRÃO

A cada rodada que passa, o Cruzeiro fica mais perto do título do Brasileirão. A vitória por 2 a 1 sobre o Internacional fora de casa fez a equipe mineira abrir 11 pontos para o segundo colocado da competição, o Grêmio. O time de Marcelo Oliveira foi beneficiado pelas derrotas de Botafogo, que perdeu no Maracanã para a Ponte Preta por 1 a 0, e do Atlético-PR, que chegou a empatar uma partida em que estava sendo serrotado por 3 a 0, mas foi batido por 5 a 3 pelo Vitória no final. Na parte de baixo da tabela, o Flamengo conseguiu respirar ao superar o Criciúma por 4 a 1, enquanto o Vasco continua em seu calvário após empatar com o Bahia em 0 a 0.

CORINTHIANS

E o Corinthians entrou de vez em crise. Além de a equipe acumular a oitava partida sem vitória, contando o empate com o Grêmio na Copa do Brasil, ainda foi de goleada: 4 a 1 para a Portuguesa no Morenão. Foram três gols do atacante Gilberto ainda no primeiro tempo, sendo que Wanderson deu números finais para a partida na segunda etapa. Guerrero ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo e Gil chegou a ser expulso nos 45 minutos finais. Para piorar ainda mais a situação uma garrafa foi atirada na cabeça do auxiliar Bruno Salgado Rizo, o que pode tirar mais mandos de campo do Corinthians no Brasileirão. A pressão para a queda do técnico Tite é a mais forte desde da derrota para o Tolima, ainda no início de 2011.

SÃO PAULO

O São Paulo apertou e criou muitas chances, mas parou em Dida. Apesar de ter sido muito superior ao Grêmio no Morumbi, a equipe do técnico Muricy Ramalho acabou derrotada por 1 a 0 no Morumbi. Vargas foi o autor do gol gremista. Não faltaram reclamações para o árbitro Héber Roberto Lopes, que não marcou um pênalti depois de Kleber colocar a mão na bola enquanto formava a barreira em cobrança de falta. Com o resultado, a equipe tricolor foi ultrapassada pelo Flamengo, e agora ocupa a última posição antes da zona do rebaixamento do Brasileirão.

SANTOS

O Santos começou a partida contra o Atlético-MG sonhando com o G-4 do Brasileirão. Em caso de resultado positivo, o time do técnico Claudinei Oliveira chegaria a quinta posição do Campeonato. Quem chegou lá foi o próprio clube mineiro, que bateu o time da Baixada Santista por 3 a 1 e chegou aos 35 pontos, seis a menos do que o Atlético-PR, quarto colocado. O Santos chegou a abrir o placar com Cicinho, mas Luan, Marcos Rocha e Alecsandro deram a vitória para os donos da casa.

SÉRIE B

Em um jogo de poucas emoções, Palmeiras e América-RN ficaram em 0 a 0 no Pacaembu, em partida que pode ter sido a última dos paulistas no estádio antes do acesso, já que a equipe não poderá jogar na capital por quase um mês por causa de uma briga entre duas torcidas organizadas do clube. Mesmo com o tropeço, o Palmeiras segue líder absoluto da Série B, com 56 pontos, dez a mais do que a Chapecoense, segunda colocada. Em relação ao quinto colocado, o Sport, a diferença já é de 16 pontos.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Gigantes em crise na Europa. Derrotado por 2 a 1 pelo West Bromwich, o Machester United tem o seu pior início de campeonato desde a criação da Premier League, iniciada em 1992. Na Espanha, o Real madrid perdeu para o rival Atlético por 1 a 0 e já vê de longe os líderes da competição. Barcelona e Atlético de Madrid lideram a competição com 21 pontos, contra 16 do Real. Na Itália, ninguém consegue segurar a Roma, que venceu o Bolgna por 5 a 0 e segue na liderança com 100% de aproveitamento. No Alemão, Bayern de Munique e Borussia Dortmund continuam brigando ponto a ponto pela liderança, ambos com 19 pontos. Enquanto a equipe de Munique bateu o Wolfsburg por 1 a 0, o Dortmund goleou Freiburg por 5 a 0.

UFC

Em evento oficial do UFC no Rio de Janeiro, Anderson Silva e Chris Weidman ficaram frente a frente pela primeira vez desde que o norte-americano tomou o cinturão do brasileiro. Silva declarou ser um lutador mais humilde agora, e prometeu trazer o título de volta para o Brasil. Já Weidman disse estar surpreso com a fama conquistada no Brasil após a conquista do título. Além disso, Dana White, presidente do UFC, prometeu 13 eventos da categoria no país no próximo ano. A revanche entre Anderson Silva e Chris Weidman acontece no dia 28 de dezembro, em Las Vegas.

F-1

Rubens Barrichello pode voltar para a Fórmula 1. A manobra serviria para promover o GP do Brasil, que deve ocorrer com o título já definido para o alemão Sebastian Vettel. Especula-se que o brasileiro assumiria uma vaga na Sauber, voltando para a principal categoria do automobilismo mundial depois de quase dois anos. A última corrida de Barrichello foi exatamente no Brasil, em 2011.

TÊNIS

Teliana Pereina continua em boa fase ao conquistar no sábado seu terceiro título seguido em torneios válidos pelo circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). A tenista número 1 do Brasil e atual 106.ª colocada do ranking mundial faturou desta vez o Challenger de Sevilha ao vencer na final da competição a argentina Florencia Molinero por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

BASQUETE

Apesar de não poder contar com suas principais jogadoras, a seleção brasileira feminina de basquete conquistou uma vaga para o Mudial do próximo ano. No sábado, as brasileiras tiveram inesperada dificuldade, mas venceram Porto Rico por 66 a 56 e terminaram no terceiro lugar a Copa América de Xalapa (México). As três primeiras equipes da competição disputarão o Mundial da Espanha.