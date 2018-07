Crise entre Ceni e técnico é abafada

O São Paulo agiu rápido para evitar que o embate entre Rogério Ceni e Ney Franco virasse uma bola de neve capaz de minar o grupo na reta final da temporada. Menos de 24 horas após o treinador reprovar publicamente a atitude do goleiro, que pediu a entrada de Cícero e gesticulou efusivamente reprovando a entrada de Willian José no empate com a LDU de Loja, pela Copa Sul-Americana.

A expressão fechada do treinador logo após o jogo indicava a contrariedade com a situação. Questionado sobre a iniciativa do jogador, não escondeu a irritação. "Não gostei. Eu sou o treinador, quem decide sou eu. É cada um na sua", disse. Ao perceber que o assunto poderia tomar proporções maiores por envolver um dos grandes ídolos da história do clube e o treinador da equipe, o clube partiu para a tática do abafa e conseguiu que o goleiro desse sua versão.

Foi justamente de Ceni que partiu o tom conciliador. Dizendo-se surpreso com a repercussão do episódio, ele afirmou que enxergou o entrevero como uma situação de jogo e fez questão de elogiar o comandante. "Para mim não aconteceu absolutamente nada, é do jogo. São reações do jogo, nem prestei atenção. Com relação ao Ney não tem problema nenhum, tenho carinho enorme com ele, é um cara dez. São lances do jogo, coisas da partida, ele escolhe quem entra e quem sai da partida e sempre será assim", afirmou o jogador, que acertou os ponteiros com o técnico na reapresentação do elenco, ontem. "Ele falou comigo normalmente como fez com os demais e tocou sim nesse incidente, que para mim nem existiu. Internamente sempre tenho diálogo com o Ney e é muito bom, mas no jogo é diferente. O ambiente é super tranquilo, super bom, adoro o Ney e ele nos dá muita liberdade."

Não é a primeira vez na carreira que Rogério sugere alterações aos comandantes. Sergio Baresi, Ricardo Gomes e até mesmo Muricy Ramalho sempre tiveram no goleiro uma espécie de auxiliar-técnico informal dentro do campo. E quem não se dá bem com Ceni costuma ter vida curta no clube: Mário Sérgio, em 1998, o proibiu de cobrar faltas e não vingou por mais de três meses; Emerson Leão, refratário à sua ascendência no clube, também foi rifado com menos de um ano de clube após problemas de relacionamento. Cuca, admirado pelo presidente Juvenal Juvêncio, foi descartado tão logo Ceni mostrou desagrado com a opção.

Apesar do incidente, Ney Franco está longe de querer bater de frente com seu jogador mais influente. Não por receio de perder uma queda de braço mas sim por ser fã do jogador e enxergar nele um aliado importante para manter a equipe nos eixos. Por isso fez questão de resolver o problema logo no nascedouro e evitar que tomasse um rumo diferente. Por ora, deu certo.