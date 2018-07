Crise entre Rogério Ceni e treinador é abafada

Após o jogo, Ney Franco não escondeu sua irritação. "Não gostei. Eu sou o treinador, quem decide sou eu. É cada um na sua", disse. Ao perceber que o assunto poderia tomar proporções maiores, o clube agiu e conseguiu que o goleiro desse sua versão.

Ceni usou tom conciliador. Dizendo-se surpreso com a repercussão do episódio, afirmou que enxergou o entrevero como uma situação de jogo e fez questão de elogiar o treinador. "Para mim não aconteceu absolutamente nada, é do jogo. Nem prestei atenção. Com relação ao Ney não tem problema nenhum, tenho carinho enorme com ele, é um cara dez. Ele escolhe quem entra e quem sai e sempre será assim", afirmou o jogador, que acertou os ponteiros com o técnico na reapresentação do elenco, ontem. "Ele falou comigo normalmente como fez com os demais e tocou sim nesse incidente, que para mim nem existiu. O ambiente é supertranquilo, superbom."

Não é a primeira vez que Rogério sugere alterações aos comandantes. Sergio Baresi, Ricardo Gomes e Muricy Ramalho sempre tiveram no goleiro uma espécie de auxiliar-técnico informal dentro do campo. E quem não se dá bem com Ceni costuma ter vida curta no clube. Foi assim como Mário Sérgio, Leão e Cuca.

Ney Franco está longe de querer bater de frente com seu jogador mais influente. Não por receio de perder uma queda de braço, mas por ser fã do jogador e enxergar nele um aliado importante para manter a equipe nos eixos. Por isso fez questão de resolver o problema rapidamente.